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Трамп рассказал, как отвечал на вопросы спецпрокурора Мюллера

Суббота, 17 ноября 2018, 00:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование относительно вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом он рассказал журналистам, передает ВВС.

"На вопросы очень просто ответил я сам. Мне не нужны юристы для таких ответов. Юристы нужны, чтобы разобраться с некоторыми вопросами. Эти же не были слишком сложными", - подчеркнул глава Белого дома.

При этом он уточнил, что эти ответы еще не передали команде Мюллера.

Также Трамп повторил свои давние заявления, что расследование Мюллера - это "стыд" и между его избирательной кампанией и РФ не было никакого сговора.

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: СШАТрамп
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