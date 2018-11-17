Трамп рассказал, как отвечал на вопросы спецпрокурора Мюллера

152 просмотра
Суббота, 17 ноября 2018, 01:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование относительно вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом он рассказал журналистам, передает ВВС.

"На вопросы очень просто ответил я сам. Мне не нужны юристы для таких ответов. Юристы нужны, чтобы разобраться с некоторыми вопросами. Эти же не были слишком сложными", - подчеркнул глава Белого дома.

При этом он уточнил, что эти ответы еще не передали команде Мюллера.

Также Трамп повторил свои давние заявления, что расследование Мюллера - это "стыд" и между его избирательной кампанией и РФ не было никакого сговора.

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: США Трамп
powered by lun.ua
По теме
Хакеры РФ выдают себя за  руководство Госдепа США - Reuters 17 ноября 2018, 01:02
Ассанжу предъявили обвинения в США – СМИ 16 ноября 2018, 08:53
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с бэушной маршевой ступенью 16 ноября 2018, 07:54
Все новости
Главные новости
Хакеры РФ выдают себя за  руководство Госдепа США - Reuters
У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море
В майдановца Храпаченка снайпер стрелял из здания Кабмина - адвокат
Мирный план и совместная с "вменяемыми россиянами" группа: Гриценко раскрыл детали
Все новости
Лайфхаки

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

Образование

Почему детсад лучше воспитания дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів