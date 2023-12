Висновок ЦРУ: Хашоггі вбили за наказом наслідного принца Саудівської Аравії - WP

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США прийшло до висновку, що наказ вбити саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в ЦРУ.

У висновку ЦРУ йдеться, що вбивство журналіста не могло статися без відома або участі наслідного принца.

У Центральному розвідувальному управлінні з впевненістю стверджують, що Мухаммед ібн Салман аль Сауд наказав провести операцію, яка призвела до смерті Хашоггі.

"ЦРУ дослідило телефонну розмову брата принца і за сумісництвом посла Саудівської Аравії в Туреччині Халіда ібн Салмана з Хашоггі, під час якої той попросив журналіста прибути в посольство і отримати документи для реєстрації шлюбу.

Видання пише, що Халід зателефонував Хашоггі за проханням брата. Водночас сам Халід ібн Салман заявив, що ніколи не розмовляв по телефону з Джамалем Хашоггі.

"Як ми вже сказали The Washington Post, останній мій контакт з ним був у текстовому форматі 26 жовтня 2017 року. Я ніколи не розмовляв з ним по телефону і не закликав його їхати в Туреччину. Я прошу уряд США опублікувати будь-яку інформацію щодо цього звинувачення", - написав він у Twitter.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.