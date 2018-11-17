Висновок ЦРУ: Хашоггі вбили за наказом наслідного принца Саудівської Аравії - WP

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США прийшло до висновку, що наказ вбити саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в ЦРУ.

У висновку ЦРУ йдеться, що вбиство журналіста не могло статися без відома або участі наслідного принца.

У Центральному розвідувальному управлінні з впевненістю стверджують, що Мухаммед ібн Салман аль Сауд наказав провести операцію, яка призвела до смерті Хашоггі.

Reuters спробувала взяти коментарі у Білому домі та Держдепі США.

У Білому домі відмовились комнтувати публікацію висновку ЦРУ та заявили, що це - питання розвідки. У Держдепі також відмовилися коментувати інформацію.

Як повідомлялось, Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Санкції наклали на високопоставленого чиновника Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутребі, генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі і 14 інших членів оперативної групи, які 2 жовтня прибули до Стамбула. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину, а Хашоггі зник під час візиту до консульства.

За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний: у Ер-Ріяді точно знають, що вбивця або вбивці є серед групи з 15 осіб, які прилітали з Саудівської Аравії.

Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким, за даними обвинувачення, було наказано убити журналіста.