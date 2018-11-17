Вывод ЦРУ: Хашогги убили по приказу наследного принца Саудовской Аравии - WP

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Суббота, 17 ноября 2018, 02:52

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу, что приказ убить саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ.

В заключении ЦРУ говорится, что убийство журналиста не могло произойти без ведома или участия наследного принца.

В Центральном разведывательном управлении с уверенностью утверждают, что Мухаммед ибн Салман аль Сауд приказал провести операцию, которая привела к смерти Хашогги.

"ЦРУ исследовало телефонный разговор брата принца и по совместительству посла Саудовской Аравии в Турции Халида ибн Салмана с Хашогги, во время которого тот попросил журналиста прибыть в посольство и получить документы для регистрации брака", - говорится в статье WP.

Издание пишет, что Халид позвонил Хашогги по просьбе брата. В то же время сам Халид ибн Салман заявил, что никогда не разговаривал по телефону с Джамалем Хашогги.

"Как мы уже сказали The Washington Post, последний мой контакт с ним был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и не призывал его ехать в Турцию. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию по этому обвинению", - написал он в Twitter.

Reuters попыталась взять комментарии в Белом доме и Госдепе США.

В Белом доме отказались комментировать публикацию вывода ЦРУ и заявили, что это - вопрос разведки. В Госдепе также отказались комментировать информацию.

Как сообщалось, управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Санкции наложили на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы, 2 октября прибыли  в Стамбул. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию, а Хашогги исчез во время визита в консульство.

По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден: в Эр-Рияде точно знают, что убийца или убийцы среди группы из 15 человек, которые прилетали из Саудовской Аравии.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.

Темы: США Саудовская Аравия СМИ
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