Вывод ЦРУ: Хашогги убили по приказу наследного принца Саудовской Аравии - WP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу, что приказ убить саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ.

В заключении ЦРУ говорится, что убийство журналиста не могло произойти без ведома или участия наследного принца.

В Центральном разведывательном управлении с уверенностью утверждают, что Мухаммед ибн Салман аль Сауд приказал провести операцию, которая привела к смерти Хашогги.

"ЦРУ исследовало телефонный разговор брата принца и по совместительству посла Саудовской Аравии в Турции Халида ибн Салмана с Хашогги, во время которого тот попросил журналиста прибыть в посольство и получить документы для регистрации брака", - говорится в статье WP.

Издание пишет, что Халид позвонил Хашогги по просьбе брата. В то же время сам Халид ибн Салман заявил, что никогда не разговаривал по телефону с Джамалем Хашогги.

"Как мы уже сказали The Washington Post, последний мой контакт с ним был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и не призывал его ехать в Турцию. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию по этому обвинению", - написал он в Twitter.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.