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Помпео: Україна не має більшого друга, ніж США

Субота, 17 листопада 2018, 05:53

Вашингтон повністю підтримує Україну у її боротьбі проти агресії РФ. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео, для українців у цьому питанні немає кращого друга, ніж США.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає "Укрінформ".

"Дух сміливості і рішучості змушує українців продовжувати вести боротьбу за збереження свого національного суверенітету і територіальної цілісності на тлі агресії РФ. 

Україна в цьому питанні не має друга більшого, ніж США", - підкреслив Помпео.

Він наголосив, що Вашингтон ніколи не погодиться зі спробою РФ анексувати Крим.

"Ми й надалі будемо запроваджувати наслідки для Росії, поки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні",- заявив держсекретар.

"Українці усвідомили, що вільна і добре керована нація - це перемога, яка важко дістається, але вона варта цього. США підтримують ці зусилля та відзначають ваші досягнення", - додав він.

За словами Помпео, уряд США також продовжить співпрацю з Україною над тим, щоб зупинити проект "Північний потік-2", який "підриває економічну і стратегічну безпеку України та створює ризики для суверенітету європейських держав, які залежать від російського газу".

"Ми не хочемо, щоб наші європейські друзі стали жертвою подібних політичних та економічних маніпуляцій, які Росія випробувала на Україні", - зауважив американський політик.

Теми: СШАУкраїна
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