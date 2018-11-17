Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео: В Украины нет большего друга, чем США

Суббота, 17 ноября 2018, 05:53

Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии РФ. По словам госсекретаря США Майка Помпео, для украинцев в ​​этом вопросе нет лучшего друга, чем США.

Об этом он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает "Укринформ".

"Дух смелости и решимости заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне агрессии РФ.

Украина в этом вопросе не имеет друга большего, чем США ", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что Вашингтон никогда не согласится с попыткой РФ аннексировать Крым.

"Мы и дальше будем вводить последствия для России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - заявил госсекретарь.

"Украинцы осознали, что свободная и хорошо управляемая нация - это победа, которая трудно достается, но она стоит этого. США поддерживают эти усилия и отмечают ваши достижения", - добавил он.

По словам Помпео, правительство США также проолжит сотрудничество с Украиной над тем, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который "подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и создает риски для суверенитета европейских государств, которые зависят от российского газа".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой подобных политических и экономических манипуляций, которые Россия испытала на Украине", - подчеркнул американский политик.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
США
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Белый дом рассказал о дискуссиях между США и Украиной по кассетным снарядам
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: