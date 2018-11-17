Помпео: В Украины нет большего друга, чем США

Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе против агрессии РФ. По словам госсекретаря США Майка Помпео, для украинцев в ​​этом вопросе нет лучшего друга, чем США.

Об этом он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает "Укринформ".

"Дух смелости и решимости заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне агрессии РФ.

Украина в этом вопросе не имеет друга большего, чем США ", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что Вашингтон никогда не согласится с попыткой РФ аннексировать Крым.

"Мы и дальше будем вводить последствия для России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - заявил госсекретарь.

"Украинцы осознали, что свободная и хорошо управляемая нация - это победа, которая трудно достается, но она стоит этого. США поддерживают эти усилия и отмечают ваши достижения", - добавил он.

По словам Помпео, правительство США также проолжит сотрудничество с Украиной над тем, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который "подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и создает риски для суверенитета европейских государств, которые зависят от российского газа".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой подобных политических и экономических манипуляций, которые Россия испытала на Украине", - подчеркнул американский политик.