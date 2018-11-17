Підполковника податкової "взяли" на хабарі у $7 тисяч

У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

Посадовець вимагав від громадянина 7 тисяч доларів, за що обіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а саме - не вживати заходів щодо припинення діяльності мережі аптек.

фото - НПУ

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання", - зазначили правоохоронці.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці вилучили гроші - отриману неправомірну вигоду.

Підполковника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.