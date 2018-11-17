Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підполковника податкової "взяли" на хабарі у $7 тисяч

Субота, 17 листопада 2018, 08:44

У Дніпрі правоохоронці затримали за підозрою у хабарництві старшого оперуповноваженого податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. 

Посадовець вимагав від громадянина 7 тисяч доларів, за що обіцяв не втручатися у господарську діяльність суб’єкта господарювання, а саме - не вживати заходів щодо припинення діяльності  мережі аптек.

 
фото - НПУ

"У разі відмови підполковник погрожував ініціювати перевірки та провести обшуки за місцем розміщення суб’єкта господарювання", - зазначили правоохоронці.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці вилучили гроші - отриману неправомірну вигоду. 

Підполковника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України. 

Українська правда
Теми: хабарДніпрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
хабар
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: