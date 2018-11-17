Подполковника из налоговой "взяли" на взятке в $7 тысяч

В Днепре правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве старшего оперуполномоченного налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

Чиновник требовал от гражданина 7 тыс. долларов, за что обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно - не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек.

фото - НПУ

"В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту размещения предприятия", - отметили правоохранители.

Во время задержания у фигуранта правоохранители изъяли деньги - полученную неправомерную выгоду.

Подполковник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.