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Подполковника из налоговой "взяли" на взятке в $7 тысяч

Суббота, 17 ноября 2018, 08:44

В Днепре правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве старшего оперуполномоченного налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

Чиновник требовал от гражданина 7 тыс. долларов, за что обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия, а именно - не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек.

 
фото - НПУ

"В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту размещения предприятия", - отметили правоохранители.

Во время задержания у фигуранта правоохранители изъяли деньги - полученную неправомерную выгоду.

Подполковник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Украинская правда
Темы: взяткаДнепрполиция
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