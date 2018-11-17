Ар'єв: ЄС може запровадити санкції проти Угорщини

Європейський Союз може запровадити санкції проти Угорщини за ухвалення законів проти розвитку громадянського суспільства.

Про це заявив нардеп від БПП, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв в ефірі телеканалу "Прямий".

"В Угорщини дуже серйозні проблеми всередині Євросоюзу, з Брюсселем. Через дуже антидемократичні закони, які ухвалила угорська влада, зокрема проти громадянського суспільства, проти університету Сороса, громадських організацій і не тільки. ... Зараз ЄС стоїть на шляху до запровадження санкцій проти Угорщини", - сказав нардеп.

Ар’єв додав, що Україна у цій ситуації має "максимально посилити роботу з Євросоюзом і НАТО", щоб з Угорщиною "розмовляли їхні партнери, якими вони прикриваються".

Нагадаємо, 15 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими. Він також заявив, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Через висловлювання Орбана посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ.