Ар'єв: ЄС може запровадити санкції проти Угорщини

1975 переглядів
Субота, 17 листопада 2018, 10:02

Європейський Союз може запровадити санкції проти Угорщини за ухвалення законів проти розвитку громадянського суспільства.

Про це заявив нардеп від БПП, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв в ефірі телеканалу "Прямий". 

"В Угорщини дуже серйозні проблеми всередині Євросоюзу, з Брюсселем. Через дуже антидемократичні закони, які ухвалила угорська влада, зокрема проти громадянського суспільства, проти університету Сороса, громадських організацій і не тільки. ... Зараз ЄС стоїть на шляху до запровадження санкцій проти Угорщини", - сказав нардеп.

Ар’єв додав, що Україна у цій ситуації має "максимально посилити роботу з Євросоюзом і НАТО", щоб з Угорщиною "розмовляли їхні партнери, якими вони прикриваються". 

Нагадаємо, 15 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими. Він також заявив, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Через висловлювання Орбана посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ. 

Теми: санкції Угорщина ЄС
powered by lun.ua
По темі
Санкції обійшлися економіці РФ в 6% ВВП — Bloomberg 16 листопада 2018, 21:27
ЗМІ: У КНДР провели нове випробування "високотехнологічної зброї" 16 листопада 2018, 02:01
Центробанк РФ про санкції США: Бігаємо і шукаємо шляхи захисту, навіть вночі 15 листопада 2018, 22:48
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий
Клімкін: США чітко заявили, що Україна буде в НАТО
Клімкін і Помпео обговорили шляхи протидії агресії РФ в Криму і на Донбасі
Сенцова відзначили премією імені Магнітського
Усі новини
Кіно

10 фільмів, які допоможуть вам бути толерантними

психологія

Криза не в 40: коли чоловіки найсамотніші