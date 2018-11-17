Арьев: ЕС может ввести санкции против Венгрии

Европейский Союз может ввести санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества.

Об этом заявил нардеп от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "Прямой".

"У Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, организаций и не только. ... Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - сказал нардеп.

Арьев добавил, что Украина в этой ситуации должна "максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО", чтобы с Венгрией "разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются".

Напомним, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не являются возможными. Он также заявил, что Украина - страна, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

В связи с высказываниями Орбана посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел.