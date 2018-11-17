Арьев: ЕС может ввести санкции против Венгрии

1975 просмотров
Суббота, 17 ноября 2018, 10:02

Европейский Союз может ввести санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества.

Об этом заявил нардеп от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала "Прямой".

"У Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, организаций и не только. ... Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - сказал нардеп.

Арьев добавил, что Украина в этой ситуации должна "максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО", чтобы с Венгрией "разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются".

Напомним, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не являются возможными. Он также заявил, что Украина - страна, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

В связи с высказываниями Орбана посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел.

Темы: санкции Венгрия ЕС
powered by lun.ua
По теме
Санкции обошлись экономике РФ в 6% ВВП — Bloomberg 16 ноября 2018, 21:27
СМИ: В КНДР провели новое испытание "высокотехнологичного оружия" 16 ноября 2018, 02:01
Центробанк РФ о санкциях США: Бегаем и ищем пути защиты, даже ночами 15 ноября 2018, 22:48
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший
Климкин: США четко заявили, что Украина будет в НАТО
Климкин и Помпео обсудили пути противодействия агрессии РФ в Крыму и на Донбассе
Сенцова отметили премией имени Магнитского
Все новости
исследование

Свежий снег можно есть

здоровье

Как вылечить ваше сердце

Поиск по сайту
Архив
Весь архів