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У Москві горів нафтопереробний завод

Субота, 17 листопада 2018, 09:59
У Москві горів нафтопереробний завод

Вранці 17 листопада у Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі у  Капотні (МНПЗ, входить до складу "Газпром нефть").

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, загорілася установка крекінгу (високотемпературної переробки нафти).

"Є загроза переходу вогню на сусідню установку", - повідомило джерело.

За попередніми даними оперативного штабу на місці НС, постраждалих в результаті загоряння немає.

У главку МНС по Москві повідомили, що пожежу на Московському нафтопереробному заводі ліквідували об 11:00, повідомляє Інтерфакс.

Персонал з прилеглої території було евакуйовано.

Як заявив начальник столичного главку МНС Ілля Денисов, пожежа не вплинула на роботу заводу.

У МНС заявляли, що хмара диму від пожежі не поширюється на житлові квартали, загрози для населення немає.

Представники заводу повідомили, що причиною загоряння могла стати деформація у печі установки з переробки нафтопродуктів.

Проектна потужність МНПЗ - 12,15 млн тонн нафти на рік, завод забезпечує близько 40% ринку палива столичного регіону РФ.

Теми: Росіяпожежа
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