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В Москве горел нефтеперерабатывающий завод

Суббота, 17 ноября 2018, 09:59
В Москве горел нефтеперерабатывающий завод

Утром 17 ноября в Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне (МНПЗ, входит в состав "Газпром нефть").  

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, загорелась установка крекинга (высокотемпературной переработки нефти). 

"Есть угроза перехода огня на соседнюю установку", - сообщил источник.

По предварительным данным оперативного штаба на месте ЧС, пострадавших в результате возгорания нет. 

 

В главке МЧС по Москве сообщили, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в 11:00, сообщает Интерфакс

Персонал с близлежащей территории был эвакуирован. 

Как заявил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, пожар не повлиял на работу завода.

В МЧС заявляли, что облако дыма от пожара не распространяется на жилые кварталы, угрозы для населения нет.

Представители завода сообщили, что причиной возгорания могла стать деформация в печи установки по переработке нефтепродуктов.

Проектная мощность МНПЗ - 12,15 млн тонн нефти в год, завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива столичного региона РФ. 

Темы: Росcияпожар
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