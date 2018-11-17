До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!"
17 листопада під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки "Аваков, йди!".
Як повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан", однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк".
Учасники акції скандують "Авакова в відставку, Авакова - на нари!".
Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка.
На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.
Авакова - у відставку! pic.twitter.com/1jStBeHgzR— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 17, 2018
Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші.
Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві.
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