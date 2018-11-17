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До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!"

Субота, 17 листопада 2018, 11:50
До будинку глави МВС приїхали активісти: Аваков, йди!

17 листопада під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки "Аваков, йди!". 

Як повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан", однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк".

Учасники акції скандують "Авакова в відставку, Авакова - на нари!". 

Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка. 

На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.

 
 
 

Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші. 

Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві. 

 
 
фото - "Автомайдан"

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Українська правда

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Теми: Аваковнапад на Гандзюк
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