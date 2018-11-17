До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!"

2493 перегляди
Субота, 17 листопада 2018, 12:50

17 листопада під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки "Аваков, йди!". 

Як повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан", однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк".

Учасники акції скандують "Авакова в відставку, Авакова - на нари!". 

Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка. 

На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.

 
 
 

Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші. 

Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві. 

 
 
фото - "Автомайдан"

Читайте також:

"Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства"

Українська правда
Теми: Аваков напад на Гандзюк
powered by lun.ua
По темі
Полторак і Аваков вирішили, як поділити конфісковані "гроші Януковича" 15 листопада 2018, 10:38
Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк, бережуть секрети – Сініцин 9 листопада 2018, 14:10
МВС ввело пільги на житло для поліцейських 8 листопада 2018, 14:47
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий
Клімкін: США чітко заявили, що Україна буде в НАТО
Клімкін і Помпео обговорили шляхи протидії агресії РФ в Криму і на Донбасі
Сенцова відзначили премією імені Магнітського
Усі новини
Фото

До ювілею принца Чарльза палац показав його з синами, невістками й онучатами

соціум

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих