До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!"

17 листопада під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки "Аваков, йди!".

Як повідомляють організатори акціії - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан", однією із головних причин вимоги відставки Авакова є нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк".

Учасники акції скандують "Авакова в відставку, Авакова - на нари!".

Серед вимог учасників заходу також відставка генпрокурора Юрія Луценка.

На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.

Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші.

Активісти влаштували автопробіг до будинку глави МВС з Європейської площі у Києві.

фото - "Автомайдан"

Читайте також:

"Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства"