Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К дому главы МВД приехали активисты: "Аваков, уходи!"

Суббота, 17 ноября 2018, 11:50
К дому главы МВД приехали активисты: Аваков, уходи!

17 ноября под домом главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки "Аваков, уходи!".

Как сообщают организаторы акциии - инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", ЦПК и "Автомайдан", одна из главных причин требования отставки Авакова - нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Участники акции скандируют "Авакова в отставку, Авакова - на нары!".

Среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.

На заборе особняка Авакова участники акции оставили трафареты  "Кто заказал Катю Гандзюк", сделанные красной краской.

 
 
 

Участие в акции принимают также активисты, которые пережили нападения из-за своей общественной деятельности - Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.

Активисты устроили автопробег к дому главы МВД с Европейской площади в Киеве.

 
 
фото - "Автомайдан"

Читайте также: 

"Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аваковнападение на Гандзюк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: