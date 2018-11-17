К дому главы МВД приехали активисты: "Аваков, уходи!"
17 ноября под домом главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки "Аваков, уходи!".
Как сообщают организаторы акциии - инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", ЦПК и "Автомайдан", одна из главных причин требования отставки Авакова - нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".
Участники акции скандируют "Авакова в отставку, Авакова - на нары!".
Среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.
На заборе особняка Авакова участники акции оставили трафареты "Кто заказал Катю Гандзюк", сделанные красной краской.
Авакова - у відставку! pic.twitter.com/1jStBeHgzR— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) November 17, 2018
Участие в акции принимают также активисты, которые пережили нападения из-за своей общественной деятельности - Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.
Активисты устроили автопробег к дому главы МВД с Европейской площади в Киеве.
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