К дому главы МВД приехали активисты: "Аваков, уходи!"

17 ноября под домом главы МВД Украины Арсена Авакова проходит акция с требованием его отставки "Аваков, уходи!".

Как сообщают организаторы акциии - инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", ЦПК и "Автомайдан", одна из главных причин требования отставки Авакова - нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Участники акции скандируют "Авакова в отставку, Авакова - на нары!".

Среди требований участников мероприятия также отставка генпрокурора Юрия Луценко.

На заборе особняка Авакова участники акции оставили трафареты "Кто заказал Катю Гандзюк", сделанные красной краской.

Участие в акции принимают также активисты, которые пережили нападения из-за своей общественной деятельности - Виталий Устименко, Сергей Стерненкно и другие.

Активисты устроили автопробег к дому главы МВД с Европейской площади в Киеве.

фото - "Автомайдан"

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