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На Сумщині депутату міськради спалили машину

Субота, 17 листопада 2018, 12:47

У Шостці (Сумська обл.) в ніч на 17 листопада згоріло авто депутата міськради, голови фракції Соціал-демократичної партії (СДП) Олега Романовського. 

Як заявив сам Романовський, машину спалили. 

"Мені спалили авто. Хтось порадіє, хтось зрозуміє. Але напевно це "мужній" вчинок діячів, які вирішили мене зупинити", - заявив він. 

 

У прес-службі СДП заявили також, що Романовський - "відомий активіст, який бореться за збереження місцевого підприємства "Зірка" і повернення зарплат його працівникам".

"Цього тижня я поїхав на засідання Комітету соцполітики Верховної Ради, де розглядали зарплатні борг, поставив питання перед міністерствами і "Укроборонпромом". Тепер цим підпалом машини мені вирішили закрити рота", - заявив Романовський, повідомляє прес-служба СДП.

У поліції області заявили, що інцидент стався близько опівночі.

"У дворі багатоповерхівці спалахнув автомобіль "Кіа", якій належить 43-річному місцевому мешканцю, який є депутатом Шосткинської міської ради сьомого скликання. Повідомлення про займання надійшло від пожежників.  Автомобіль був припаркований у дворі багатоповерхівки, де мешкає чоловік. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Постраждалих немає", - повідомили у поліції. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч2 ст.194 КК "Навмисне знищення чи пошкодження майна". 

Українська правда

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Теми: Сумська областьполіція
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