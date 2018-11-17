На Сумщине депутату горсовета сожгли машину

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Суббота, 17 ноября 2018, 13:47

В Шостке (Сумская обл.) в ночь на 17 ноября сгорело авто депутата горсовета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.

Как заявил сам Романовский, машину сожгли.

"Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто поймет. Но наверное это "мужественный" поступок деятелей, которые решили меня остановить", - заявил он.

 

В пресс-службе СДП заявили также, что Романовский - "известный активист, который борется за сохранение местного предприятия "Звезда" и возвращение зарплат его работникам".

"На этой неделе я поехал на заседание Комитета соцполитики Верховной Рады, где рассматривали зарплатные долги, поставил вопрос перед министерствами и "Укроборонпромом". Теперь этим поджогом машины мне решили закрыть рот", - заявил Романовский, сообщает пресс-служба СДП.

В полиции области заявили, что инцидент произошел около полуночи.

"Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль "Киа", которой принадлежит 43-летнему местному жителю, депутату Шосткинского горсовета седьмого созыва. Сообщение о возгорании поступило от пожарных. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки, где живет мужчина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по признакам ч2 ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Украинская правда
Темы: Сумская область полиция
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