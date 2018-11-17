В Ірпені пограбували інкасаторів, "Приватбанк" обіцяє 100 тисяч за упіймання грабіжників

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Субота, 17 листопада 2018, 14:05

В Ірпені вранці 17 листопада двоє невідомих пограбували машину інкасаторів, викравши 1,8 млн. гривень. 

Як повідомили у поліції Київської області, крадії забрали з інкасаторського авто чотири банкоматні касети з грошима та зникли на чорному джипі. 

"Подія трапилася, коли інкасатор перебував біля банкомату. Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята. Всередині авто перебував водій", - зазначили у поліції.

Правоохоронці ввели план "Перехоплення". 

Згодом у прес-службі "Приватбанка"  повідомили, що під час нападу було викрадено 1,8 млн. гривень, а водій інкасаторського автомобіля зазнав тілесних ушкоджень. 

"Збивши водія-інкасатора викраденим автомобілем і заблокувавши виїзд інкасаторського авто, погрожуючи застосуванням зброї і фізичної сили, грабіжники змогли заволодіти касетами з грошима для банкомату й втекти", - повідомили у ПБ. 

За даними служби безпеки банку, з інкасаторського авто було викрадено гроші, призначені для завантаження банкоматів. 

"За будь-яку інформацію про осіб злочинців або місцезнаходження викрадених касет для банкоматів, яка допоможе розкрити злочин, буде виплачено винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на електронну пошту dezhurka@pbank.com.ua. Анонімність гарантується", - зазначили у "Приватбанку".

Теми: банки Київська область
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