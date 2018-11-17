В Ирпене ограбили инкассаторов, "Приватбанк" обещает 100 тыс. за поимку грабителей

В Ирпене утром 17 ноября двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 млн. гривен.

Как сообщили в полиции Киевской области, воры забрали из инкассаторского авто четыре банкоматных кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.

"Происшествие случилось, когда инкассатор находился возле банкомата. Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверь. Внутри авто находился водитель", - отметили в полиции.

Правоохранители ввели план "Перехват".

Позже в пресс-службе "Приватбанка" сообщили, что во время нападения было похищено 1,8 миллиона гривен, а водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

"Сбив водителя-инкассатора похищенным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться", - сообщили в ПБ.

По данным службы безопасности банка, из инкассаторского авто были похищены деньги, предназначенные для загрузки в банкоматы.

"За любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов, которая поможет раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на электронную почту dezhurka@pbank.com.ua. Анонимность гарантируется", - отметили в "Приватбанке".