Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста

Субота, 17 листопада 2018, 15:07
Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста

Соснівський районний суд м.Черкаси змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику - підозрюваному в організації вбивства громадського діяча та журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

"За рішенням суду йому, як організатору, призначено альтернативу - застава у 2 млн гривень", - повідомив він.

Аброськін додав, що Мельник перебував у розшуку близько двох років і підозрюється обґрунтовано. 

"Горбенку - обґрунтованому підозрюваному одному з виконавців - (застава - ред.) 800 тис. грн. ... Якщо чесно, це вже перебор... До речі, Мельник в ході слідчих дій замовника не назвав", - зазначив Аброськін. 

Наступного тижня очікується розгляд апеляції на рішення суду.

Після оголошення рішення у приміщенні почалися сутички. Зокрема, громадські активісти заблокували приміщення райсуду та не випускали суддів і підозрюваних із приміщення, повідомляє "ПроВсе". 

 
 
фото - "ПроВсе"
 
фото - Facebook Олега Собченка

Нагадаємо, журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники. 

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.

У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІсудполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: