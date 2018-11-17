Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста

Соснівський районний суд м.Черкаси змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику - підозрюваному в організації вбивства громадського діяча та журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

"За рішенням суду йому, як організатору, призначено альтернативу - застава у 2 млн гривень", - повідомив він.

Аброськін додав, що Мельник перебував у розшуку близько двох років і підозрюється обґрунтовано.

"Горбенку - обґрунтованому підозрюваному одному з виконавців - (застава - ред.) 800 тис. грн. ... Якщо чесно, це вже перебор... До речі, Мельник в ході слідчих дій замовника не назвав", - зазначив Аброськін.

Наступного тижня очікується розгляд апеляції на рішення суду.

Після оголошення рішення у приміщенні почалися сутички. Зокрема, громадські активісти заблокували приміщення райсуду та не випускали суддів і підозрюваних із приміщення, повідомляє "ПроВсе".

фото - "ПроВсе"

фото - Facebook Олега Собченка

Нагадаємо, журналіста та громадського активіста Василя Сергієнка було викрадено у м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області у дворі власного помешкання. Наступного дня його тіло знайшли у лісі в Корсунь-Шевченківському районі закатованим, з пакетом на голові, з численними ножовими пораненнями, закутим у наручники.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.

У липні 2017 року прокуратура Черкаської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з виконавців викрадення і вбивства.