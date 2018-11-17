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Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста

Суббота, 17 ноября 2018, 15:07
Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста

Сосновский районный суд г. Черкассы изменил меру пресечения Вадиму Мельнику - подозреваемому в организации убийства общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"По решению суда ему, как организатору, назначена альтернатива - залог в 2 млн. гривен", - сообщил он.

Аброськин добавил, что Мельник находился в розыске около двух лет и подозревается обоснованно.

"Горбенко - обоснованному подозреваемому, одному из исполнителей - (залог - ред.) 800 тыс. грн. ... Если честно, это уже перебор ... Кстати, Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал", - отметил Аброськин.

На следующей неделе ожидается рассмотрение апелляции на решение суда.

После оглашения решения в помещении суда начались толкотня и стычки. В частности, общественные активисты заблокировали помещение райсуда и не выпускали судей и подозреваемых из помещения, сообщает "ПроВсе".

 
 
фото - "ПроВсе"
 
фото - Facebook Олега Собченко

Напомним, журналист и общественный активист Василий Сергиенко был похищен в Корсунь-Шевченковский Черкасской области во дворе собственного дома. На следующий день его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе со следами пыток, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.

В июле 2017 года прокуратура Черкасской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.

Украинская правда
Темы: СМИсудполиция
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