Європарламент і NDI дали Україні півсотні рекомендацій щодо виборів

Моніторингова місія у складі представників Національного демократичного інституту (NDI, США) та Європарламенту надали українській владі та суспільству 51 рекомендацію для поліпшення виборчого процесу у 2019 році.

Про це йшлося на прес-конференції місії в суботу, повідомляє Укрінформ.

Серед рекомендацій Європейського парламенту та NDI — рівний доступ всіх кандидатів до ЗМІ, відкриття та створення офісу Facebook у Києві, фінансування суспільного мовлення.

"Кандидати від політичних партій повинні будувати свої програми на конструктивних лозунгах, необхідно підтримати фінансування суспільного мовлення в Україні, ЦВК повинна прийняти дорожню карту, яку запропонувало громадянське суспільство і Facebook має відкрити офіс в Україні і об'єднатися разом з іншими цифровими платформами, щоб боротися з дезінформацією. Крім того, ЗМІ повинні позначати (в програмах та публікаціях – ред.), де є політична реклама", – заявила регіональний директор програм регіону Євразії в NDI Лора Джуетт.

Джуетт також відзначила, що необхідно боротись з політичною корупцією, і всі кандидати в президенти повинні мати рівний доступ до засобів масової інформації.

У свою чергу депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс заявила, що Верховна Рада України має достатньо часу для того, аби ухвалити закон, який дозволить внутрішньо переміщеним особам та трудовим мігрантами взяти участь у виборчому процесі в Україні.

"Для нас важливо нагадати, що у 2014 році було в угоді про коаліцію записано щодо переходу на пропорційну систему виборів, і це важливий крок для кращого функціонування демократичних процесів в країні. Ми підкреслюємо, що парламент все ще має час, щоб розглянути це питання і прийняти проект з виборчого кодексу. Ми зустрічались з головою парламенту і знаємо, що це складний процес і є тисячі поправок, але цей шлях Україні треба пройти. Також ми хотіли б рекомендувати, що парламент повинен ухвалити закон, який включить внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів у виборчий процес", – наголосила Гармс.

Вона також озвучила інші рекомендації моніторингової місії міжнародних експертів, серед яких дотримання гендерної квоти під час виборчих процесів у 2019 році та забезпечення ЦВК матеріальними й технічними ресурсами для боротьби з кіберзагрозами.

На думку міжнародних експертів, однією з найгостріших тем у суспільстві є високий рівень насильства і велика кількість нападів на журналістів та активістів.

На думку депутата Європарламенту, напередодні п’ятої річниці Майдану найбільшою зміною в країні є покращення стосунків між активістами, громадянським суспільством та політичними партіями.

"Хочемо заохотити кандидатів (в президенти – ред.) розробити "Кодекс поведінки" чи спільну заяву щодо того, що насильство не може мати місце в виборчому процесі. Необхідно також заохотити правоохоронну систему вчасно та оперативно розслідувати випадки, якщо такі будуть", – закликала Гармс.

З метою оцінювання готовності проведення виборів в Україні та передвиборчого середовища, протягом 12–17 листопада 2018 року члени Моніторингової місії у складі представників Національного демократичного інституту та Європейського парламенту провели низку зустрічей із представниками уряду, політичних партій, кандидатами в президенти, а також з представниками громадянського суспільства та інших міжнародних організацій в Україні. За підсумками зустрічей, делегація підготувала документ з рекомендаціями для різних інституцій української держави.