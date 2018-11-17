Европарламент и NDI дали Украине полсотни рекомендаций перед выборами

Мониторинговая миссия в составе представителей Национального демократического института (NDI, США) и Европарламента предоставили украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году.

Об этом шла речь на пресс-конференции миссии в субботу, сообщает Укринформ.

Среди рекомендаций Европейского парламента и NDI - равный доступ всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, финансирование общественного вещания.

"Кандидаты от политических партий должны строить свои программы на конструктивных лозунгах, необходимо поддержать финансирование общественного вещания в Украине, ЦИК должна принять дорожную карту, которую предложило гражданское общество, и Facebook должен открыть офис в Украине и объединиться с другими цифровыми платформами, чтобы бороться с дезинформацией. Кроме того, СМИ должны обозначать (в программах и публикациях - ред.), где политическая реклама", - заявила региональный директор программ региона Евразии в NDI Лора Джуетт.

Джуетт также отметила, что необходимо бороться с политической коррупцией, и все кандидаты в президенты должны иметь равный доступ к средствам массовой информации.

В свою очередь депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что Верховная Рада Украины имеет достаточно времени для того, чтобы принять закон, который позволит внутренне перемещенным лицам и трудовым мигрантами принять участие в избирательном процессе в Украине.

"Для нас важно напомнить, что в 2014 году было в соглашении о коалиции записано о переходе на пропорциональную систему выборов, и это важный шаг для лучшего функционирования демократических процессов в стране. Мы подчеркиваем, что у парламента все еще есть время, чтобы рассмотреть этот вопрос и принять проект по избирательному кодексу. Мы встречались с председателем парламента и знаем, что это сложный процесс и есть тысячи поправок, но этот путь Украине нужно пройти. Также мы хотели бы рекомендовать, что парламент должен принять закон, который включит внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс", - отметила Хармс.

Она также озвучила другие рекомендации мониторинговой миссии международных экспертов, среди которых соблюдение гендерной квоты во время избирательных процессов в 2019 году и обеспечение ЦИК материальными и техническими ресурсами для борьбы с киберугрозами.

По мнению международных экспертов, одной из самых острых тем в обществе является высокий уровень насилия и большое количество нападений на журналистов и активистов.

По мнению депутата Европарламента, накануне пятой годовщины Майдана самым большим изменением в стране является улучшение отношений между активистами, гражданским обществом и политическими партиями.

"Хотим призвать кандидатов (в президенты - ред.) разработать "Кодекс поведения" или совместное заявление о том, что насилие не может иметь место в избирательном процессе. Необходимо также поощрить правоохранительную систему своевременно и оперативно расследовать случаи, если такие будут", - призвала Хармс.

С целью оценки готовности к проведению выборов в Украине и предвыборной среды, в течение 12-17 ноября 2018 года члены Мониторинговой миссии в составе представителей Национального демократического института и Европейского парламента провели ряд встреч с представителями правительства, политических партий, кандидатами в президенты, а также с представителями гражданского общества и других международных организаций в Украине. По итогам встреч, делегация подготовила документ с рекомендациями для различных институтов украинского государства.