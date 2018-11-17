Від Папи Римського постраждалим на Донбасі передали 15 млн євро

Через гуманітарну ініціативу Папи Римського в Україні постраждалим від військових дій на Донбасі надали допомогу на суму понад 15 млн євро.

Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Клаудіо Гуджеротті на прес-конференції в Києві в суботу розповів, що на заклик Папи Римського Франциска в католицьких церквах Європи провели збір пожертвувань, передає Інтерфакс-Україна.

"Результат був дуже щедрим: понад 11 млн євро, до яких Папа Римський додав ще 5 млн зі своїх особистих фондів", - сказав архієпископ.

В організації акції "Папа для України" брала участь дикастерія Ватикану зі сприяння цілісному людському розвитку. Її представники на чолі з префектом, кардиналом Пітером Тарксон прибули в Україну, щоб підвести підсумки і завершити акцію.

Глава технічного секретаріату акції, єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні Едуард Кава розповів, що із зібраних коштів 6,2 млн євро направили на забезпечення теплом будинків і соціальних об'єктів на Донбасі: встановили твердопаливні котли, утеплили будівлі, відновили житла. Такого роду допомогу надали 107 тисячам жителів Донбасу.

У той же час 2,4 млн євро пішли на медичне забезпечення 440 тис. постраждалих, 5,7 млн ​​євро - на забезпечення товарами продовольства і гігієни.

Крім того, на 1 млн євро надали психосоціальну підтримку дітям і їх батькам через центри психологічного відновлення і за допомогою організації відповідних дитячих таборів.

Таким чином, загальна сума, яку направили для допомоги постраждалим жителям Донбасу, склала 15,3 млн євро.

Водночас, як повідомляє Укрінформ, Гуджеротті на прес-конференції додав, що Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав добрий час для його приїзду.

"Папа завжди говорить: "Я приїду в Україну тоді, коли буде корисно, щоб я там був, щоб для когось це не стало причиною стурбованості, тому що в Україні вже і так мають багато турбот і без мене, адже релігія повинна бути інструментом єдності та спілкування. І коли я відчую, що моя присутність там буде сприяти єдності і такому взаємному братерському спілкуванню, тоді я поїду. Але передусім, коли самі українці мені скажуть, що вже надійшов цей момент добрий для нас, приїжджайте", — сказав Гуджеротті у відповідь на запитання.