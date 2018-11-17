От Папы Римского пострадавшим на Донбассе передали 15 млн евро

Через гуманитарную инициативу Папы Римского в Украине пострадавшим от военных действий на Донбассе оказали помощь на сумму более 15 млн евро.

Апостольский нунций в Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в Киеве в субботу рассказал, что по призыву Папы Римского Франциска в католических церквях Европы провели сбор пожертвований, передает Интерфакс-Украина.

"Результат был очень щедрым: более 11 млн евро, к которым Папа Римский добавил еще 5 млн из своих личных фондов", - сказал архиепископ.

В организации акции "Папа для Украины" участвовала дикастерия Ватикана по содействию целостному человеческому развитию. Ее представители во главе с префектом, кардиналом Питером Тарксоном прибыли в Украину, чтобы подвести итоги и завершить акцию.

Глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви в Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 млн евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов на Донбассе: установили твердотопливные котлы, утеплили здания, восстановили жилища. Такого рода помощь оказали 107 тысячам жителей Донбасса.

В то же время 2,4 млн евро пошли на медицинское обеспечение 440 тыс. пострадавших, 5,7 млн евро – на обеспечение товарами продовольствия и гигиены.

Кроме того, на 1 млн евро оказали психосоциальную поддержку детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации соответствующих детских лагерей.

Таким образом, общая сумма, которую направили для помощи пострадавшим жителям Донбасса, составила 15,3 млн евро.

В то же время, как сообщает Укринформ, Гуджеротти на пресс-конференции отметил, что Папа Римский Франциск посетит Украину, когда его присутствие будет полезным и когда сами украинцы скажут, что пришло хорошее время для его приезда.

"Папа всегда говорит: "Я приеду в Украину, когда будет полезно, чтобы я там был, чтобы для кого-то это не стало причиной обеспокоенности, потому что в Украине уже и так имеют много забот и без меня, ведь религия должна быть инструментом единства и общения. И когда я почувствую, что мое присутствие там будет способствовать единству и такому взаимному братскому общению, тогда я поеду. Но прежде всего, когда сами украинцы мне скажут, что уже наступил этот момент для нас, приезжайте", - сказал Гуджеротти в ответ на вопрос.