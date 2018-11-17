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Покладені до меморіалу в центрі Праги квіти від прем'єра Чехії викинули в смітник

Субота, 17 листопада 2018, 16:16

Чеські активісти перетворили на протест протии прем'єра Андрея Бабіша та президента Мілоша Земана відзначення Дня боротьби за свободу і демократію.

Про це повідомляє видання Novinky.

Так, Андрей Бабіш невдовзі після півночі 17 листопада поклав квіти до меморіалу на Національному проспекті у Празі. Після цього він полетів до Швейцарії до свого сина, через свідчення якого в країні кілька днів не вщухає політичний скандал.

Слідом за Бабішем квіти до меморіалу поклав лідер партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура.

Однак ближче до ранку біля меморіалу з’явилися декілька протестувальників, які віднесли букети до смітника неподалік.

Як повідомляє видання Ceske Noviny, така ж сама доля чекала і на букет від президента Мілоша Земана, який особисто не бере участі в жодному з заходів до Дня боротьби за свободу і демократію.

Поліція почала розслідування з огляду на дії демонстрантів. Зокрема, правоохоронці планують дізнатися, чи власники квітів вимагатимуть відшкодування.

Речник президента Їржі Овчачек назвав демонстрантів, які викинули квіти, фашистською зграєю, яку підтримує партія TOP 09.

Частина опозиційних політиків підтримала демонстрантів, які викинули квіти, стверджуючи, що таким чином люди висловлюють своє розчарування діями уряду.

Нагадаємо, Сенат Чехії у четвер ухвалив резолюцію із закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку. Це пов'язано зі скандалом довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що восени минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям. Він запевнив, що син страждає на шизофренію, і сказав, що ніколи не піде у відставку добровільно.

Бабіш-молодший перебуває в Швейцарії  зі своєю матір'ю.

Читайте детальніше: "Крим, АЕС та син прем'єра: як корупція та довіра до росіян ведуть до зміни уряду Чехії".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехія
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