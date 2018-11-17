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Возложенные к мемориалу в центре Праги цветы от премьера Чехии выбросили в урну

Суббота, 17 ноября 2018, 16:16

Чешские активисты превратили в протест против премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана празднования Дня борьбы за свободу и демократию.

Об этом сообщает издание Novinky.

Так, Андрей Бабиш вскоре после полуночи 17 ноября возложил цветы к мемориалу на Национальном проспекте в Праге. После этого он улетел в Швейцарию к своему сыну, из-за показаний которого в стране несколько дней не утихает политический скандал.

Вслед за Бабишем цветы к мемориалу возложил лидер партии "Свобода и прямая демократия " Томио Окамура.

Однако ближе к утру возле мемориала появились несколько протестующих, которые отнесли букеты в урну для мусора.

Как сообщает издание Ceske Noviny, такая же судьба ждала и букет от президента Милоша Земана, который лично не принимает участия в одном из мероприятий ко Дню борьбы за свободу и демократию.

Полиция начала расследование, учитывая действия демонстрантов. В частности, правоохранители планируют узнать, будут ли владельцы цветов требовать возмещения.

Представитель президента Иржи Овчачек назвал демонстрантов, которые выбросили цветы, фашистской стаей, которую поддерживает партия TOP 09.

Часть оппозиционных политиков поддержала демонстрантов, которые выбросили цветы, утверждая, что таким образом люди выражают свое разочарование действиями правительства.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрея Бабиша уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время просьбы о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией, и сказал, что никогда не уйдет в отставку добровольно.

Бабиш-младший находится  в Швейцарии со своей матерью.

Читайте подробнее: "Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии".

Европейская правда

Темы: Чехия
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