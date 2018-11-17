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З космодрому НАСА запустили ракету, виготовлену за участю України

Субота, 17 листопада 2018, 16:44

З космодрому НАСА "Уоллопс Айленд" (штат Вірджинія, США) здійснений запуск ракети-носія "Антарес", виготовленої за участю українських підприємств.

Про це повідомив у Facebook посол України в США Валерій Чалий.

Він уточнив, що ця ракета має доставити вантажний модуль "Сігнус" до Міжнародної космічної станції.

""Антарес" створений американською корпорацією "Орбітал АТК" за участю іноземних партнерів, у т.ч. низки українських підприємств. Так, головна конструкція першої ступені ракети розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "РАПІД" та ін. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях "Антареса", які проводилися в США", - зазначив Чалий.

Він додав, що в червні 2018 року американська компанія "Орбітал АТК" – партнер України по проекту - стала підрозділом однієї за найпотужніших оборонних корпорацій США – Northrop Grumman Inc.

Як повідомлялося, 21 травня цього року у США зі стартового майданчика Уоллопс в штаті Вірджинія компанією Orbital ATK вже була успішно запущена ракета-носій Antares, в створенні якої брали участь українські фахівці.

Українська правда

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Теми: СШАкосмос
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