С космодрома НАСА запустили ракету, изготовленную при участии Украины

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Суббота, 17 ноября 2018, 17:44

С космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск ракеты-носителя "Антарес", изготовленной с участием украинских предприятий.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Он уточнил, что эта ракета должна доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции.

""Антарес" создан американской корпорацией "Орбитал АТК" с участием иностранных партнеров, в т.ч. ряда украинских предприятий. Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "РАПИД" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - отметил Чалый.

Он добавил, что в июне 2018 года американская компания "Орбитал АТК" - партнер Украины по проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

Как сообщалось, 21 мая этого года в США со стартовой площадки Уоллопс в штате Вирджиния компанией Orbital ATK уже была успешно запущена ракета-носитель Antares, в создании которой участвовали украинские специалисты.

Украинская правда
Темы: США космос
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