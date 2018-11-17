Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С космодрома НАСА запустили ракету, изготовленную при участии Украины

Суббота, 17 ноября 2018, 16:44

С космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск ракеты-носителя "Антарес", изготовленной с участием украинских предприятий.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Он уточнил, что эта ракета должна доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции.

""Антарес" создан американской корпорацией "Орбитал АТК" с участием иностранных партнеров, в т.ч. ряда украинских предприятий. Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "РАПИД" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - отметил Чалый.

Он добавил, что в июне 2018 года американская компания "Орбитал АТК" - партнер Украины по проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

Как сообщалось, 21 мая этого года в США со стартовой площадки Уоллопс в штате Вирджиния компанией Orbital ATK уже была успешно запущена ракета-носитель Antares, в создании которой участвовали украинские специалисты.

Украинская правда
Темы: СШАкосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
США
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: