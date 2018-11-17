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Мей розповіла, як знімала стрес через Brexit з допомогою віскі

Субота, 17 листопада 2018, 17:02

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей розповіла, що останні дні перед схваленням проекту угоди про вихід з ЄС були для неї дуже тяжкими.

Про це вона сказала в інтерв'ю Daily Mail.

Мей зізналася, що подолати всі труднощі переговорного процесу щодо Brexit їй допоміг чоловік Філіп, з яким вона у шлюбі вже 38 років.

"Він - моя скеля. Дуже важливо мати когось, хто підтримує тебе, не втягнутий в тонкощі політики, але дарує людську підтримку " - сказала вона.

За словами Мей, чоловік завжди підтримував її позицію щодо Brexit.

Після п’ятигодинного засідання уряду, на якому був затверджений проект угоди про вихід з ЄС, на прем’єрку в її офісі чекав чоловік.

"Це була досить важка пара днів. Коли я прийшла до квартири пізно в середу, близько 11 вечора, перше, що Філіп зробив, це налив мені віскі, валлійського віскі Penderyn, хоча скотч я також п’ю" - розповіла Мей.

В середу після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем у вівторок на технічному рівні. Мей визнала, що угода містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві. Зокрема - питання Північної Ірландії.

Незгоду з угодою висловили кілька членів уряду Мей, і вже наступного дня подали у відставку міністр з питань Brexit Домінік Рааб, державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара і міністр праці та пенсій Естер Макві.

Читайте також: "Три дороги для Британії: чому на шляху до Brexit немає виграшної стратегії".

Європейська правда

Теми: Велика Британія
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