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Мэй рассказала, как снимала стресс из-за Brexit с помощью виски

Суббота, 17 ноября 2018, 17:02

Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала, что последние дни перед одобрением проекта соглашения о выходе из ЕС были для нее очень тяжелыми.

Об этом она сказала в интервью Daily Mail.

Мэй призналась, что преодолеть все трудности переговорного процесса по Brexit ей помог муж Филипп, с которым она в браке уже 38 лет.

"Он - моя скала. Очень важно иметь кого-то, кто поддерживает тебя, не втянут в тонкости политики, но дарит человеческую поддержку " - сказала она.

По словам Мэй, муж всегда поддерживал ее позицию по Brexit.

После пятичасового заседания правительства, на котором был утвержден проект соглашения о выходе из ЕС, премьера в ее резиденции ждал муж.

"Это была довольно тяжелая пара дней. Когда я пришла в квартиру поздно в среду, около 11 вечера, первое, что Филипп сделал, это налил мне виски, валлийского виски Penderyn, хотя скотч я также пью" - рассказала Мэй.

В среду после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне. Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе. В частности - вопрос Северной Ирландии.

Несогласие с документом выразили несколько членов правительства Мэй, и уже на следующий день подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр труда и пенсий Эстер Макви.

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Европейская правда

Темы: Великобритания
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