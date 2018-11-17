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Проект резолюції ПА НАТО: Україна не має бути ізольованою через Північний потік-2

Субота, 17 листопада 2018, 20:59

Країни-члени НАТО повинні докласти зусиль для уникнення енергетичної ізоляції України у зв’язку з можливою побудовою Північного потоку-2.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу", пише Укрінформ.

"Асамблея закликає забезпечити, що Україна не буде ізольованою з точки зору енергетичної безпеки, незважаючи на зусилля Росії із побудови трубопроводу навколо цієї країни і підвищення ризику інвестування в українську енергетичну сферу", - зазначається у проекті резолюції.

У ПА НАТО також закликали збільшити поставки нафти й газу до Європи з Кавказу й Центральної Азії й "визначити потенційно вигідні та безпечні інфраструктурні проекти, що дозволять досягти цього".

"Асамблея закликає відповідно інвестувати у відновлювальні джерела енергії та інші сфери енергетики, що надають часткову альтернативу російському газу й нафті", - додається у документі.

Окрім цього, делегати звернули увагу на необхідність підготуватися до кібератак, направлених на енергетичну інфраструктуру, і боротися з корупцією в енергетичній галузі.

Разом з тим, голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз повідомила, що українська делегація на засіданні ПА НАТО пропонуватиме поправки до доповідей та резолюцій асамблеї, зокрема, щодо ситуації в окупованому Криму, на Сході України, загрозливої ситуації в Азовському морі.

Вона також звернула увагу на те, що окремим напрямом буде обговорення питання використання Путіним ЧВК "Вагнера" на Сході та застосування у зв’язку з цим демократичними державами механізмів протидії.

64-та щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО проходить 17-18 листопада у Галіфаксі в Канаді. Планується ухвалити низку резолюцій, зокрема щодо оновлення відповіді на гібридну тактику Росії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін протягом 17-18 листопада перебуватиме в Канаді, де бере участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі.

Теми: НАТОгаз
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