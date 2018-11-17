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Проект резолюции ПА НАТО: Украина не должна быть изолированной из-за Северного потока-2

Суббота, 17 ноября 2018, 20:59

Страны-члены НАТО должны приложить усилия для избежания энергетической изоляции Украины в связи с возможным построением Северного потока-2.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса", пишет Укринформ.

"Ассамблея призывает обеспечить, что Украина не будет изолированной с точки зрения энергетической безопасности, несмотря на усилия России по построению трубопровода вокруг этой страны и повышение риска инвестирования в украинскую энергетическую сферу", - отмечается в проекте резолюции.

В ПА НАТО также призвали увеличить поставки нефти и газа в Европу с Кавказа и Центральной Азии и "определить потенциально выгодные и безопасные инфраструктурные проекты, которые позволят достичь этого".

"Ассамблея призывает соответственно инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие сферы энергетики, предоставляющие частичную альтернативу российскому газу и нефти", - добавляется в документе.

Кроме этого, делегаты обратили внимание на необходимость подготовиться к кибератакам, направленным на энергетическую инфраструктуру и бороться с коррупцией в энергетической отрасли.

Вместе с тем, председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз сообщила, что украинская делегация на заседании ПА НАТО будет предлагать поправки к докладам и резолюций Ассамблеи, в частности, ситуации в оккупированном Крыму, на Востоке Украины, угрожающей ситуации в Азовском море.

Она также обратила внимание на то, что отдельным направлением будет обсуждение вопроса использования Путиным ЧВК "Вагнера" ​​на Востоке и применения в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия.

64-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО проходит 17-18 ноября в Галифаксе в Канаде. Планируется принять ряд резолюций, в том числе по обновлению ответа на гибридную тактику России.

Министр иностранных дел Павел Климкин в течение 17-18 ноября будет находиться в Канаде, где участвует в Галифакском международном форуме по безопасности.

Темы: НАТОгаз
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