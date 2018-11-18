Фільм "Донбас" отримав Гран-прі кінофестивалю в Севільї

В Севільї ( Іспанія) завершився 15-й міжнародний кінофестиваль, на якому фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" визнано кращим.

Про це пише ZN.ua.

Всього в конкурсній програмі фестивалю взяло участь 19 фільмів: претендентами на Гран-прі були, серед інших, нові роботи призерів Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів'є Ассаяса і Мії Хансен-Леве, лауреатів премії "Оскар" Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка і Ласло Немеша.

"Донбас" був вперше показаний в рамках програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, де був відзначений премією за режисуру.

Північноамериканська прем'єра драми відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто в секції Contemporary World Cinema. У жовтні фільм удостоївся премії "КІНОКОЛО", яка щорічно вручається від імені спільноти кінокритиків України, за кращий фільм і режисуру.

"Донбас" створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним з переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомлялось, фільм пройшов кваліфікацію на участь у змаганнях за "Оскар".