Фильм "Донбасс" получил Гран-при кинофестиваля в Севилье

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 06:44

В Севилье (Испания) завершился 15-й международный кинофестиваль, на котором фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" признан лучшим.

Об этом пишет ZN.ua

Всего в конкурсной программе фестиваля приняли участие 19 фильмов: претендентами на Гран-при были, среди прочих, новые работы призеров Каннского кинофестиваля Джейлан, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии "Оскар" Флориан Хенкель фон Доннерсмарк и Ласло Немеша.

"Донбасс" был впервые показан в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру.

Североамериканская премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии "Киноколо", которая ежегодно вручается от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучший фильм и режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщалось, фильм прошел квалификацию на участие в соревнованиях за "Оскар".

Темы: кино культура Донбасс
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