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У США розбився винищувач часів Другої світової війни

Неділя, 18 листопада 2018, 06:37

Двоє людей, які знаходилися на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Про це повідомляє fox 7 austin.

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини.

За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.

P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником, що використовувалися американськими військовими під час Другої світової і Корейської воєн.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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