У США розбився винищувач часів Другої світової війни

Двоє людей, які знаходилися на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Про це повідомляє fox 7 austin.

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини.

We are saddened by the unfortunate accident that happened this afternoon that claimed the lives of two veterans. At this time we have no further information.