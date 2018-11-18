У США розбився винищувач часів Другої світової війни

Двоє людей, які знаходилися на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи вмісті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

Про це повідомляє fox 7 austin.

Винищувач North American Aviation P-51 Mustang часів Другої світової війни під час авіашоу впав на автостоянку, на борту були 2 людини.

We are saddened by the unfortunate accident that happened this afternoon that claimed the lives of two veterans. At this time we have no further information. — Pacific War Museum (@PacWarMuseum) 18 листопада 2018 р.

За словами представників Національного музею Тихоокеанської війни, один із загиблих був ветераном.

P-51D є американським далекобійним одномісним винищувачем і винищувачем-бомбардувальником, що використовувалися американськими військовими під час Другої світової і Корейської воєн.