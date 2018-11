В США разбился истребитель времен Второй мировой войны

Два человека находившиеся на борту старинного самолета погибли в результате авиакатастрофы вгороде Фредериксбурге, штат Вирджиния.

Об этом сообщает fox 7 austin.

Истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку, на борту были 2 человека.

We are saddened by the unfortunate accident that happened this afternoon that claimed the lives of two veterans. At this time we have no further information.