В США разбился истребитель времен Второй мировой войны
427 просмотров
Воскресенье, 18 ноября 2018, 07:37
Два человека находившиеся на борту старинного самолета погибли в результате авиакатастрофы вгороде Фредериксбурге, штат Вирджиния.
Об этом сообщает fox 7 austin.
Истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку, на борту были 2 человека.
We are saddened by the unfortunate accident that happened this afternoon that claimed the lives of two veterans. At this time we have no further information.— Pacific War Museum (@PacWarMuseum) 18 листопада 2018 р.
По словам представителей Национального музея Тихоокеанской войны, один из погибших был ветераном.
P-51D является американским дальнобойным одноместным истребителем и истребителем-бомбардировщиком, использовавшимся американскими военными во время Второй мировой и Корейской войн.