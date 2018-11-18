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В США разбился истребитель времен Второй мировой войны

Воскресенье, 18 ноября 2018, 06:37

Два человека находившиеся на борту старинного самолета погибли в результате авиакатастрофы вгороде Фредериксбурге, штат Вирджиния.

Об этом сообщает fox 7 austin.

Истребитель North American Aviation P-51 Mustang времен Второй мировой войны во время авиашоу упал на автостоянку, на борту были 2 человека.

По словам представителей Национального музея Тихоокеанской войны, один из погибших был ветераном.

P-51D является американским дальнобойным одноместным истребителем и истребителем-бомбардировщиком, использовавшимся американскими военными во время Второй мировой и Корейской войн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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