Синоптики: У неділю в Києві - мокрий сніг та ожеледиця

У Києві 18 листопада у другій половині доби очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, у неділю в столиці мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0º.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - зазначили в адміністрації.