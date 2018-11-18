Синоптики: У неділю в Києві - мокрий сніг та ожеледиця

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Неділя, 18 листопада 2018, 10:59

У Києві 18 листопада у другій половині доби очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

За прогнозом синоптиків, у неділю в столиці мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0º.

"Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - зазначили в адміністрації. 

Українська правда
Теми: погода Київ
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