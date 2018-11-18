Синоптики: В воскресенье в Киеве - мокрый снег и гололедица
Воскресенье, 18 ноября 2018, 09:59
В Киеве 18 ноября во второй половине дня ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0º.
"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - отметили в администрации.
Украинская правда