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Окупанти запевняють, що бруду в атмосфері через "Кримський титан" гранично мало

Неділя, 18 листопада 2018, 11:24

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міського округу Армянська нижче межі виявлення.

Про це заявляють в підконтрольному Росії Міністерстві екології та природних ресурсів Криму, пише "Крим.Реалії".

"За результатами лабораторного аналізу і технічних вимірювань у відібраних пробах атмосферного повітря концентрація хлориду водню в період з 12 до 15 листопада зберігалася на рівні менше 0,04 мг/куб. м.", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що "влада" Армянська провела зустріч з представниками заводу "Кримський титан", де обговорила ліквідацію наслідків викидів на заводі.

Наприкінці жовтня "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що ліквідація наслідків забруднення повітря в Армянську обійдеться заводу "Кримський титан" у 700 млн рублів.

Завод в Армянську відновив роботу 20 жовтня після зупинки через викиди, що сталися в ніч на 24 серпня. "Влада" Криму заявила, що причиною забруднення є випаровування вмісту кіслотонакопичувача, який використовувався  "Кримським титаном".

Теми: Кримекологіяокупація
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