Оккупанты утверждают, что грязи в атмосфере из-за "Крымского титана" предельно мало

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа Армянск ниже предела обнаружения.

Об этом заявляют в подконтрольном России Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, пишет "Крым.Реалии".

"По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха концентрация хлорида водорода в период с 12 по 15 ноября сохранялась на уровне менее 0,04 мг/куб. м.", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что "власти" Армянска провели встречу с представителями завода "Крымский титан", где обсудили ликвидацию последствий выбросов на заводе.

В конце октября "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что ликвидация последствий загрязнения воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 млн рублей.

Завод в Армянске возобновил работу 20 октября после остановки из-за выбросов, произошедших в ночь на 24 августа. "Власти" Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".