Оккупанты утверждают, что грязи в атмосфере из-за "Крымского титана" предельно мало

17 просмотров
Воскресенье, 18 ноября 2018, 12:24

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа Армянск ниже предела обнаружения.

Об этом заявляют в подконтрольном России Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, пишет "Крым.Реалии".

"По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха концентрация хлорида водорода в период с 12 по 15 ноября сохранялась на уровне менее 0,04 мг/куб. м.", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что "власти" Армянска провели встречу с представителями завода "Крымский титан", где обсудили ликвидацию последствий выбросов на заводе.

В конце октября "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что ликвидация последствий загрязнения воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 млн рублей.

Завод в Армянске возобновил работу 20 октября  после остановки из-за выбросов, произошедших в ночь на 24 августа. "Власти" Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Темы: Крым экология оккупация
powered by lun.ua
По теме
Обыски в Джанкое: Задержанного обвиняют в экстремизме, грозит до 10 лет 17 ноября 2018, 11:42
Климкин и Помпео обсудили пути противодействия агрессии РФ в Крыму и на Донбассе 17 ноября 2018, 04:07
Сыну премьера Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штраф 16 ноября 2018, 15:01
Все новости
Главные новости
Янукович не придет на суд с последним словом: у него "тяжелая травма"
В УПЦ КП заявили: сообщение о Соборе 22 ноября - фейк
РосСМИ: Януковича госпитализировали в "обездвиженном состоянии"
Сутки в ООС: 16 обстрелов, один украинский военный погиб
Все новости
Лайфхаки

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

психология

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів