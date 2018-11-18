ЦВК: Участь у місцевих виборах хочуть брати 47 партій

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Неділя, 18 листопада 2018, 14:35

Брати участь у місцевих виборах 23 грудня 2018 року хочуть 47 політичних партій. 

Про це повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії. 

За даними ЦВК, до виборчої комісії станом на 17 листопада надійшли відповідні документи від 47 партій, керівним органом яких ухвалено рішення про участь місцевих організацій у перших та додаткових місцевих виборах 23 грудня.

"З поданих документів вимогам відповідають документи 46 політичних партій. Партія "Нові обличчя" не подала копію статуту партії", - повідомили у ЦВК. 

Теми: вибори ЦВК
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