ЦВК: Участь у місцевих виборах хочуть брати 47 партій

Брати участь у місцевих виборах 23 грудня 2018 року хочуть 47 політичних партій.

Про це повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

За даними ЦВК, до виборчої комісії станом на 17 листопада надійшли відповідні документи від 47 партій, керівним органом яких ухвалено рішення про участь місцевих організацій у перших та додаткових місцевих виборах 23 грудня.

"З поданих документів вимогам відповідають документи 46 політичних партій. Партія "Нові обличчя" не подала копію статуту партії", - повідомили у ЦВК.