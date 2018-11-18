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ЦВК: Участь у місцевих виборах хочуть брати 47 партій

Неділя, 18 листопада 2018, 13:35
ЦВК: Участь у місцевих виборах хочуть брати 47 партій

Брати участь у місцевих виборах 23 грудня 2018 року хочуть 47 політичних партій

Про це повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії. 

За даними ЦВК, до виборчої комісії станом на 17 листопада надійшли відповідні документи від 47 партій, керівним органом яких ухвалено рішення про участь місцевих організацій у перших та додаткових місцевих виборах 23 грудня.

"З поданих документів вимогам відповідають документи 46 політичних партій. Партія "Нові обличчя" не подала копію статуту партії", - повідомили у ЦВК. 

Зокрема, участь у місцевих виборах мають намір взяти партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Народний фронт", Народний Рух України, Розумна сила, "Радикальна партія Олега Ляшка", партія "Основа", "Українська Галицька Партія", "Всеукраїнське об’єднання "Черкащани", "Громадянська позиція", "Укроп", "Самопоміч", "Соціал-демократична партія", "Опозиційний блок", Партія Зелених України, "Укрїна Славетна", ВО "Батьківщина", Соціалістична
партія України, Аграрна партія України, "Національний корпус", "Наш край", Рух Валентина Наливайченка "Справедливість",  "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі", ВО "Свобода", Партія ветеранів Афганістану, "Соціалісти", Народна Партія, "Воля народу", ББП "Солідарність", "Громадський рух "Народний Контроль", "Наші", "За Життя", "За конкретні справи", "Відродження"
"Патріот", "Сила і Честь", Українська морська партія Сергія Ківалова,  Партія захисників Вітчизни, партія "Побратими України", "Єдиний Центр", "Правий сектор", "Солідарність жінок України", "Рідне місто", Українська Народна Партія,
"Сила людей", "Нові обличчя" та Партія пенсіонерів України. 

Українська правда

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Теми: вибориЦВК
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