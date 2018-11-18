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ЦИК: Участвовать в местных выборах хотят 47 партий

Воскресенье, 18 ноября 2018, 13:35
ЦИК: Участвовать в местных выборах хотят 47 партий

Участвовать в местных выборах 23 декабря 2018 года хотят 47 политических партий.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, в избирательную комиссию по состоянию на 17 ноября поступили соответствующие документы от 47 партий, руководящим органом которых принято решение об участии местных организаций в первых и дополнительных местных выборах 23 декабря.

"Из представленных документов требованиям соответствуют документы 46 политических партий. Партия "Новые лица" не представила копию устава партии", - сообщили в ЦИК.

В частности, участие в местных выборах намерены принять партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Народный фронт", Народный Рух Украины, Розумна сила, "Радикальная партия Олега Ляшко", партия "Основа", "Украинская Галицкая Партия", " Всеукраинское объединение "Черкасчане", "Гражданская позиция", "Укроп", "Самопомич",  "Социал-демократическая партия", "Оппозиционный блок", партия Зеленых Украины, "Укрина Славетна", ВО "Батькивщина", Социалистическая партия Украины, Аграрная партия Украины, "Национальный корпус", "Наш край", Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", ВО "Свобода", Партия ветеранов Афганистана, "Социалисты", Народная партия, "Воля народа", ББП "Солидарность", "Общественное движение "Народный Контроль", "Наши", "За Життя", "За конкретные дела", "Возрождение", "Патриот", "Сила и Честь", Украинская морская партия Сергея Кивалова, Партия защитников Отечества, партия "Побратимы Украины", "Единый Центр", "Правый сектор", "Солидарность женщин Украины", "Родной город", Украинская народная партия, "Сила людей", "Новые лица" и Партия пенсионеров Украины.

Украинская правда
Темы: виборыЦИК
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