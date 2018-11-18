В Одесі люди блокували дорогу: немає опалення у домівках

В Одесі мешканці ЖК "Європейський" блокували рух трасою "Одеса - Южне" через відсутність опалення у домівках.

Як повідомляє "Думская", акція протесту проходила на трасі біля Крижанівки.

Депутат Крижанівського сільради Сергій Колодяжний повідомив, що мешканці ЖК домагаються підключення опалення, а у ситуації, що склалася, звинувачують забудовника - фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова.

Наразі, за його словами, без опалення залишаються понад 500 квартир житлового комплексу.

Колодяжний додав, що за дві години акції "до людей ніхто з чиновників так і не приїхав".

"Мешканці ЖК поїхали перекрывати Лузанівку", - додав він.

13 листопада через відсутність опалення громадяни перекривали вулицю Бочарова та пікетували обласну адміністрацію.