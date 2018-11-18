В Одесі люди блокували дорогу: немає опалення у домівках

72 перегляди
Неділя, 18 листопада 2018, 16:32

В Одесі мешканці ЖК "Європейський" блокували рух трасою "Одеса - Южне" через відсутність опалення у домівках. 

Як повідомляє "Думская", акція протесту проходила на трасі біля Крижанівки. 

 

Депутат Крижанівського сільради Сергій Колодяжний повідомив, що мешканці ЖК  домагаються підключення опалення, а у ситуації, що склалася, звинувачують забудовника - фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова.

Наразі, за його словами, без опалення залишаються понад 500 квартир житлового комплексу.

Колодяжний додав, що за дві години акції "до людей ніхто з чиновників так і не приїхав".

"Мешканці ЖК поїхали перекрывати Лузанівку",  - додав він. 

13 листопада через відсутність опалення громадяни перекривали вулицю Бочарова та пікетували обласну адміністрацію.

Теми: Одеса опалення
powered by lun.ua
По темі
В Одесі померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки 15 листопада 2018, 10:21
Активіст: Одеський суд "злив" в мережу дані сотень мобільних номерів з телефону Михайлика 13 листопада 2018, 23:42
Труханова таки почали судити в рідних краях 9 листопада 2018, 18:02
Усі новини
Головні новини
У Києві радикали зірвали марш за права трансгендерів
Янукович не прийде на суд з останнім словом: в нього "важка травма"
В УПЦ КП заявили: повідомлення про Собор 22 листопада - фейк
РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані"
Усі новини
дослідження

Спати чи не спати? Про користь і шкоду денного сну

психологія

Як пережити вигорання на роботі й знайти час для відпочинку