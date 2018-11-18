В Одессе люди блокировали дорогу: нет отопления

В Одессе жители ЖК "Европейский" блокировали движение по трассе "Одесса - Южное" из-за отсутствия отопления.

Как сообщает "Думская", акция протеста проходила на трассе возле Крыжановки.

Депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный сообщил, что жители ЖК добиваются подключения отопления, а в сложившейся ситуации обвиняют застройщика - фирму "Реал-Инвест" в лице Константина Дондова.

В настоящее время, по его словам, без отопления остаются более 500 квартир жилого комплекса.

Колодяжный добавил, что за два часа акции "к людям никто из чиновников так и не приехал".

"Жители ЖК поехали перекрывать Лузановку (микрорайон в Одессе - ред.)", - добавил он.





13 ноября из-за отсутствия отопления жители ЖК перекрывали улицу Бочарова и пикетировали областную администрацию.