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В Одессе люди блокировали дорогу: нет отопления

Воскресенье, 18 ноября 2018, 15:32

В Одессе жители ЖК "Европейский" блокировали движение по трассе "Одесса - Южное" из-за отсутствия отопления. 

Как сообщает "Думская", акция протеста проходила на трассе возле Крыжановки.

 

Депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный сообщил, что жители ЖК добиваются подключения отопления, а в сложившейся ситуации обвиняют застройщика - фирму "Реал-Инвест" в лице Константина Дондова.

В настоящее время, по его словам, без отопления остаются более 500 квартир жилого комплекса.

Колодяжный добавил, что за два часа акции "к людям никто из чиновников так и не приехал".

"Жители ЖК поехали перекрывать Лузановку (микрорайон в Одессе - ред.)", - добавил он.


13 ноября из-за отсутствия отопления жители ЖК перекрывали улицу Бочарова и пикетировали областную администрацию.

Темы: Одессаотопление
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