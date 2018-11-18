У Києві спецпризначенці затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка.

Як повідомляє Громадське, під час затримання сталися сутички.

"Люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям підійшли близько 20 спецпризначенців, і Мосійка все ж затримали", - пише "Громадське".

У Києві затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка — під час затримання сталася сутичка, люди намагалися відбити помічника у поліції pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2018

Сестра Надії Савченко Віра Савченко повідомила, що Мосійко є помічником її сестри на громадських засадах, колишній працівник МВС.

За її словами, Мосійко повертався з Михайлівської площі, де щонеділі відбувається акція на підтримку Надії Савченко та політв'язнів.

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2018

Віра Савченко стверджує, що під час акції Мосійка вдарили представники поліції: "Валерія вдарили по обличчю, розбили ніс до крові і приснули балончиком".

Вже після акції, за словами Віри, їй повідомили, що Мосійка затримують.

Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що Мосійка затримали для встановлення особи і відбору пояснень, а потім відпустили.

"Цей громадянин став учасником конфліктної ситуації біля Михайлівського собору. Відтак його доставили до Шевченківського управління поліції для встановлення особи і відбору пояснень, після чого був відпущений", - сказав Тракало.