У Києві затримали помічника Надії Савченко

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Неділя, 18 листопада 2018, 17:06

У Києві спецпризначенці затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка.

Як повідомляє Громадське, під час затримання сталися сутички.

"Люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям підійшли близько 20 спецпризначенців, і Мосійка все ж затримали", - пише "Громадське".

Сестра Надії Савченко Віра Савченко повідомила, що Мосійко є помічником її сестри на громадських засадах, колишній працівник МВС.

За її словами, Мосійко повертався з Михайлівської площі, де щонеділі відбувається акція на підтримку Надії Савченко та політв'язнів.

Віра Савченко стверджує, що під час акції Мосійка вдарили представники поліції: "Валерія вдарили по обличчю, розбили ніс до крові і приснули балончиком".

Вже після акції, за словами Віри, їй повідомили, що Мосійка затримують.

"Українська правда" намагається отримати коментар поліції щодо цієї ситуації.

Українська правда
Теми: Савченко Надія поліція
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