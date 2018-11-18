В Киеве задержали и отпустили помощника Надежды Савченко

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 17:06

В Киеве спецназовцы задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийко.

Как сообщает Громадське, во время задержания произошли столкновения.

"Люди пытались помешать полиции, но на помощь правоохранителям подошли около 20 спецназовцев, и Мосийко все же задержали", - пишет "Громадське".

Сестра Надежды Савченко Вера Савченко сообщила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, бывший работник МВД.

По ее словам, Мосийко возвращался с Михайловской площади, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных.

Вера Савченко утверждает, что во время акции Мосийко ударили представители полиции: "Валерия ударили по лицу, разбили нос в кровь и прыснули баллончиком".

Уже после акции, по словам Веры, ей сообщили, что Мосийко задерживают.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что Мосийко задержали для установления личности и отбора объяснений, а затем отпустили.

"Этот гражданин стал участником конфликтной ситуации возле Михайловского собора. Поэтому его доставили в Шевченковское управление полиции для установления личности и отбора объяснений, после чего был отпущен", - сказал Тракало.

Украинская правда
Темы: Савченко Надежда полиция
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