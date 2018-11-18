В Україні погіршується погода: мокрий сніг, вітер, ожеледиця

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по Україні.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться на сайті ДСНС.

Крім того, 19 листопада на дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

Разом з тим, Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє, що в понеділок, 19 листопада, у більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця.

"19 листопада хмарно з проясненнями. У північних, Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській областях без опадів; на решті території вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади", - йдеться в повідомленні.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних областях, в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на заході та півдні 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні 5-10° тепла.

Впродовж 20-21 листопада зберігатиметься хмарна з проясненнями погода.

20 листопада вночі у південних, східних та центральних областях, вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях мокрий сніг, часом з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, у Криму дощ (вночі в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильний мокрий сніг).

21 листопада в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг, на Одещині та в Криму вдень дощ, на решті території без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, 20 листопада на півдні та сході місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, 21 листопада на півночі Лівобережжя місцями 7-9° морозу, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

22-23 листопада переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні та на крайньому півдні країни 22 листопада мокрий сніг з дощем.

Температура вночі 4-10° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області 19 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

20-21 листопада опадів у Києві також не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Переважно без опадів буде у столиці і 22-23 листопада. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.