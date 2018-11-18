В Украине ухудшается погода: мокрый снег, ветер, гололед

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Украине.

"По данным Укргидрометцентра, днем ​​19 ноября в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится на сайте ГСЧС.

Кроме того, 19 ноября на дорогах Украины местами ожидается гололедица.

Вместе с тем Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что в понедельник, 19 ноября, в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.

"19 ноября облачно с прояснениями. В северных, Волынской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях без осадков, на остальной территории ночью без существенных осадков, днем ​​мокрый снег и дождь, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки", - говорится в сообщении.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в южных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на западе и юге 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге 5-10° тепла.

В течение 20-21 ноября сохранится облачная с прояснениями погода.

20 ноября ночью в южных, восточных и центральных областях, днем ​​в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег, временами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, в Крыму дождь (ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами сильный мокрый снег).

21 ноября в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, в Одесской области и в Крыму днем ​​дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, 20 ноября на юге и востоке местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, 21 ноября на севере Левобережья местами 7-9° мороза, днем ​​в Украине от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

22-23 ноября без осадков, лишь в Карпатском регионе и на крайнем юге страны 22 ноября мокрый снег с дождем.

Температура ночью 4-10° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области 19 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице 4-6° мороза, днем ​​0-2° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

20-21 ноября осадков в Киеве также не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°.

Преимущественно без осадков будет в столице и 22-23 ноября. Температура ночью 5-10° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.