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Партія Додона проводить марш у Кишиневі

Неділя, 18 листопада 2018, 17:24

У Кишиневі пропрезидентська опозиційна Партія соціалістів Республіки Молдова проводить у неділю національний "Марш всенародної більшості".

Про це повідомляє Newsmaker.

За даними видання, учасників маршу організовано на автобусах привезли з півночі і півдня Молдови. За участь в марші їм пообіцяли продуктовий набір.

 

Колону супроводжували кілька десятків поліцейських. Глава партії Зінаїда Гречана заявила, що "цей марш проти дев'ятирічного антидержавного, антинародного режиму правління", маючи на увазі проєвропейський уряд.

На акцію прийшли президент Ігор Додон, а також башкан Гагаузії Ірина Влах.

Мітингувальники скандували "За Молдову!", "Геть правлячу коаліцію!", "Ми переможемо!", "Злодії мають сидіти у тюрмі!".

Додон у своєму виступі поскаржився, що проєвропейська влада позбавляє його повноважень.

"Вони намагаються нас спровокувати, щоб ми зробили неправильний крок. Хочу сказати нашим політичним опонентам, Демпартії і іншим: "Якщо ви думаєте, що нас можна залякати, не вийде". Ці два роки ми терпіли, але більше цього не повториться", - попередив він.

На мітингу ухвалили резолюцію, згідно з якою Партія соціалістів пообіцяла громадянам Молдови середню зарплату в розмірі 600 євро, а середню пенсію - 300 в разі перемоги на парламентських виборах в лютому 2019 року.

Також соціалісти обіцяють для всіх безкоштовну медицину та освіту, в тому числі у вищих навчальних закладах.

Партія Додона також обіцяє завадити вступу Молдови в НАТО і добитися закриття офісу НАТО в Кишиневі.

У лютому в Молдові відбудуться парламентські вибори.

Європейська правда

Теми: Молдова
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