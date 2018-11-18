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Партия Додона проводит марш в Кишиневе

Воскресенье, 18 ноября 2018, 17:24

В Кишиневе пропрезидентская оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова проводит в воскресенье национальный "Марш всенародной большинства".

Об этом сообщает Newsmaker.

По данным издания, участников марша организовано на автобусах привезли с севера и юга Молдовы. За участие в марше им пообещали продуктовый набор.

 

Колонну сопровождали несколько десятков полицейских. Глава партии Зинаида Гречаная заявила, что "этот марш против девяти антигосударственного, антинародного режима правления", имея в виду проевропейское правительство.

На акцию пришли президент Игорь Додон, а также башкан Гагаузии Ирина Влах.

Митингующие скандировали "За Молдову!", "Долой правящую коалицию!", "Мы победим!", "Воры должны сидеть в тюрьме!".

Додон в своем выступлении посетовал, что проевропейская власть лишает его полномочий.

"Они пытаются нас спровоцировать, чтобы мы сделали неправильный шаг. Хочу сказать нашим политическим оппонентам, Демпартии и другим: "Если вы думаете, что нас можно запугать, не получится". Эти два года мы терпели, но больше этого не повторится ", - предупредил он.

На митинге приняли резолюцию, согласно которой Партия социалистов пообещала гражданам Молдовы среднюю зарплату в размере 600 евро, а среднюю пенсию - 300 в случае победы на парламентских выборах в феврале 2019 года.

Также социалисты обещают для всех бесплатную медицину и образование, в том числе в высших учебных заведениях.

Партия Додона также обещает помешать вступлению Молдовы в НАТО и добиться закрытия офиса НАТО в Кишиневе.

Европейская правда

Темы: Молдова
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