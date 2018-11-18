У Петербурзі затримали учасника одиночного пікету на підтримку кримських татар

Поліція Санкт-Петербурга затримала активіста Євгенія Тарасова, який проводив одиночний пікет на підтримку кримських татар.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, Тарасов стояв на розі Невського проспекту та Садової вулиці, тримаючи у руках плакат про те, що кримські татари зазнають утисків в анексованому Криму.

За даними "ОВД-Інфо", очевидці інциденту кажуть, що формально активіста затримали за відмову показати паспорт.

Тарасов є учасником безстрокової акції на підтримку кримських татар під назвою "Стратегія-18". Автори назви вибрали цю цифру через те, що сталінська депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року. "Стратегія-18" щомісяця проходить в центрі Санкт-Петербурга з 18 листопада 2016 року.

Пізніше стало відомо, що поліція доставила в одне з відділень міста ще одного учасника безстрокової акції – Дмитра Дорохіна. Причина його затримання невідома.

Пізніше сайт "ОВД-Инфо" повідомив, що, за інформацією "Групи допомоги затриманим", обох активістів відпустили з відділу поліції без протоколів.